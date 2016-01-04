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«مفيش مشكلة خالص» يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ..و«يوتيوب» الشاهد الأكبر‎

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«مفيش مشكلة خالص» يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ..و«يوتيوب» الشاهد الأكبر‎ «مفيش مشكلة خالص» يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ..و«يوتيوب» الشاهد الأكبر‎

الفنان محمد صبحي

كتبت – إنجي لطفي:

واصل برنامج برنامج “أعزائي المشاهدين.. مفيش مشكلة خالص”، الذي يقدمه النجم الكبير محمد صبحي، على شاشة CBC، نجاحه الكبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة:” فيس بوك، تويتر، ويوتيوب “، حيث زادت نسبة متابعي الحساب الرسمي للبرنامج على “تويتر”، بمعدل عشرة في المائة، ليصل إلى 3الآف مُتابع ومائة وثلاثة عشر، أما الصفحة الرسمية للبرنامج على “فيس بوك”، فشهدت تطورًا ملحوظًا، حيث زاد عدد المتابعين لأكثر من 13ألف مُتابع خلال هذا الأسبوع فقط، ليصل مجمل متابعي الصفحة إلى 452.610 ألف مُتابع على الصفحة .

وكان “يوتيوب” منصة الفيديو الأشهر على الإنترنت، هو الشاهد الأكبر على التطور الكبير في عدد متابعي البرنامج، حيث وصل عدد المشاهدات على القناة الرسمية للبرنامج إلى خمسة ملايين و957 وثلاثون ألف مشاهدة، حتى الآن.

ويستمر تصدر البرنامج منصات التواصل الاجتماعي منذ انطلاقه وحتى الآن، وسط مشاركة وتفاعل كبير من متابعي الصفحات على ما يقدمه “صبحي” خلال برنامجه.

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