للحوامل.. تعرفى على أهمية استشارة الطبيب قبل تناول الأسبرين

ينتاب الكثير من النساء أثناء فترة الحمل بعض المخاوف والقلق عند الإصابة ببعض المشاكل الصحية مثل الأنفلونزا وأدوار البرد، خاصة فيما يتعلق بتناول أقراص الأسبرين، والخوف من أن يكون له تأثير ضار على صحة الجنين.

تناول المرأة للأدوية فترة الحمل

>حول ذلك يقول دكتور محمد عبد المنعم حجازى، أخصائى النساء والتوليد، إن موضوع تناول المرأة لبعض الأدوية أثناء فترة الحمل لا يجب أن يتم على الإطلاق إلا تحت إشراف الطبيب حتى أقراص الأسبرين.

واستكمل د. محمد: "يجب أن تحرص المرأة الحامل قبل تناولها أى نوع من الأدوية حتى أقراص الأسبرين على استشارة الطبيب المتابع لحملها لتفادى التعرض لبعض المخاطر الصحية هى وجنينها".

أهمية استشارة الطبيب قبل تناول الأسبرين

>وتابع د. محمد قائلا: "يمكن للحامل تناول أقراص الأسبرين وفقًا لما يقرره الطبيب المتابع لحالتها والذى يحدد الجرعة المناسبة ونوع الأسبرين المناسب لحالتها الصحية نظرًا لأن الإفراط فى تناول أقراص الأسبرين يتسبب فى تعرض المرأة للنزيف فترة الحمل".

أضاف د. محمد: "يساهم إفراط الحامل فى تناول أقراص الأسبرين فى زيادة فرص تعرضها لحدوث نزيف، نظرًا لأن بعض أقراص الأسبرين خاصة النوع الخاص بالأطفال يتسبب فى حدوث سيولة فى الدم ومن ثم تزيد فرص تعرض الحامل للنزيف".