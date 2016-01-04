رد هيئة محكمة استشكال إسلام البحيري لوقف تنفيذ حكم حبسه في قضية ازدراء الإسلام

قال المستشار جميل سعيد، دفاع إسلام البحيري، إن موكله طلب رد هيئة المحكمة مسببًا ذلك بأنه يحترم هيئة المحكمة ولا يقلل منها ولكن هي من أصدرت الحكم بحبسه.

وتابع دفاع إسلام بحيري -في تصريحات صحفية- خاصة أنه أكد لهيئة المحكمة تقديره لها، وأنه طالب في الاستشكال المقدم منه بإنتداب دائرة أخرى من داخل محكمة جنوب القاهرة لنظر الاستشكال وليس الدائرة التي أصدرت الحكم.

ودخل إسلام البحيري، في حراسة أمنية مشددة بإشراف العميد ياسر فوزي رئيس حرس المحكمة لغرفة المداولة لدقائق وخرج بعد أن طلب رد المحكمة .

وكان المحامي جميل سعيد قد تقدم بالاستشكال إلى المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية المستشار هشام حمدي، طالبًا فيه بصورة أصلية إلى النيابة العامة أن تصدر قرارًا بشكل مباشر بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن المقدم عليه من الدفاع أمام محكمة النقض، وبصورة احتياطية بعرض الاستشكال على غرفة المشورة لنظره والفصل فيه.

وتضمن الطعن، طلب بطلان حكم محكمة الجنح المستأنفة بطلانًا يصل إلى حد الإنعدام، نظرًا لصدور الحكم على غير مقتضى حكم سابق قضى ببراءة “بحيري” من محكمة جنح قسم أول أكتوبر وهو الحكم الذي تأيد استئنافيًا وصار حائزًا لقوة الشيء المقضي، مما يمنع إعادة محاكمته مرة أخرى عن ذات الواقعة، عملا بقاعدة قوة الشيء المقضي لوحدة السبب والموضوع والخصوم.