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القضاء العسكري يؤجل محاكمة 290 متهماً في أحداث عنف بالمنيا

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القضاء العسكري يؤجل محاكمة 290 متهماً في أحداث عنف بالمنيا القضاء العسكري يؤجل محاكمة 290 متهماً في أحداث عنف بالمنيا

قررت المحكمة العسكرية بأسيوط، اليوم، تأجيل محاكمة 204 من المتهمين بحرق متحف ملوي جنوب محافظة المنيا، إلى جلسة يوم 11 من الشهر الجاري، للإطلاع.

كما أجلت ذات المحكمة، محاكمة 86 متهمًاً آخرين بإقتحام وحرق السجل المدني، بمركز ديرمواس، إلى جلسة 16 من يناير الجاري للإطلاع على أوراق  القضية .

وأستمعت المحكمة في جلسة اليوم، إلى مطالب المحامين عن المتهمين في القضتين، بشأن الإطلاع على أوراق القضية، وأمر الإحالة الوارد من النيابة العسكرية إستعدادًا لتقديم الدفوع عن المتهمين، وقد سمحت المحكمة للدفاع بالإطلاع على أوراق القضية.

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