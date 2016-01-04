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نائب رئيس الأهلي: الكيان أهم من بقاء المجلس.. ولا انقسام بين الأعضاء

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نائب رئيس الأهلي: الكيان أهم من بقاء المجلس.. ولا انقسام بين الأعضاء نائب رئيس الأهلي: الكيان أهم من بقاء المجلس.. ولا انقسام بين الأعضاء

أكد أحمد سعيد عضو مجلس إدارة الأهلي أن المجلس الحالي للنادي الأحمر لا يبحث سوى عن مصلحة الكيان سواء بقي أو رحل عن منصبه.

المحكمة العيا أصدرت قرارات بحل مجلس الأهلي على خلفية خطأ إداري في إجراءات الانتخابات. "طالع التفاصيل"

وقال أحمد سعيد في تصريحات للصحفيين: "الجميع داخل المجلس لا يهمه سوى مصلحة الكيان، والمشاورات حاليا معقودة لحل الأزمة دون تعريض الكرة المصري لأي مشكلات".

سعيد أتبع "نبحث حل للحفاظ على حقوق واختيارات الجمعية العمومية للنادي الأهلي، ولا صحة للأنباء المترددة عن تعيين أعضاء واستبعاد أخرين من المجلس الحالي".

وأضاف "كل تلك الأنباء لا تهدف إلا الوقيعة بين أعضاء المجلس، ولكن الأمر لك يطرح أو يناقش من الأساس".

نائب رئيس الأهلي أتم "نحترم أحكام القضاء بشكل كامل، ولم نعترض على قراراته لكننا نبحث فقط عن الوصول لحقوق الجمعية العمومية، أما دولاب العمل في الأهلي فلن يتأثر بكل ما يجري لأن الأمور تسير في إطارها الطبيعي والفرق الرياضية كلها تبتعد عن كل تلك القضايا".

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