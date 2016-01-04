لست وحدك يا متعب.. أوباما 90+ يؤمن فوز الاتحاد على إنبي

حقق فريق الإتحاد السكندري فوزا هاما للغاية على ضيفه إنبي بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة ال12 من الدوري المصري الممتاز.

وشهد اللقاء مشاركة فريق انبي بزيه الأساسي في شوط المباراة الأول ثم الزي الاحتياطي في الشوط الثاني بسبب تقارب الألوان.

وطوال المباراة حاول الإتحاد خطف إنبي بالهجمة المرتدة إلى أن نجح أصحاب الأرض في الحصول على ركلة جزاء تسبب بها صلاح سليمان الذي طُرد على أثرها.

وسجل ركلة الجزاء في الوقت القاتل اللاعب يوسف أوباما ليقود فريقه للفوز على انبي في الوقت المحتسب بدلا من الضائع مثلما فعل متعب مع فريقه الأهلي ضد الإنتاج الحربي.

الهدف هو الثالث لأوباما هذا الموسم بعد الدقيقة التسعين مع الاتحاد، كما أنه الهدف الرابع بشكل عام مع الفريق السكندري في مباريات انتهت جميعا بالفوز بنتيجة هدف مقابل لا شيء، ليومن النقطة الـ 12 بنفرده للفريق السكندري من أصل 20 نقطة جمعوهم.

فوز الاتحاد رفع رصيده للنقطة الـ 20 في المركز الرابع بفارق نقطتين عن المصري في المركز الثالث و نقطة عن الأهلي في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد إنبي عند النقطة الـ 14 في المركز التاسع.