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السيسى يستعرض مع رئيس المجلس التخصصى للتنمية تنفيذ عدة مشروعات

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السيسى يستعرض مع رئيس المجلس التخصصى للتنمية تنفيذ عدة مشروعات السيسى يستعرض مع رئيس المجلس التخصصى للتنمية تنفيذ عدة مشروعات
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، بالدكتورة عبلة عبد اللطيف رئيس المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، و محسن حلمى عضو المجلس.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التى يجرى اتخاذها من أجل تنمية المحافظات المصرية، من خلال البدء بتنفيذ عدة مشروعات بمحافظة القليوبية واتخاذ تلك المشروعات كنموذج يمكن تعميمه فى باقى المحافظات المصرية، مع مراعاة الموارد المتاحة بكل محافظة والصناعات والحرف التى تتميز بها.

وأشار عضوا المجلس خلال الاجتماع إلى أن المشروعات التنموية المزمع تنفيذها بمحافظة القليوبية تتضمن إنشاء عدة مصانع للملابس الجاهزة وذلك فى إطار مشروع "وظيفتك جنب بيتك"، فضلاً عن مجمعات للصناعات المُكملة والغذائية والبتروكيماوية، بالإضافة إلى مشروعات سياحية تتيح الاستفادة من الإمكانيات السياحية والموارد الطبيعية التى تتميز بها المحافظة. ونوه أعضاء المجلس إلى أهمية سرعة تفعيل فرع مجلس التدريب الصناعى بمحافظة القليوبية لتقديم الدعم الفنى والتدريب اللازم للعاملين فى مختلف القطاعات الصناعية المُشار إليها
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