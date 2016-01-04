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«تموين سوهاج» تضبط مصنع لمنتجات اللحوم غير مرخص وغير ملتزم بالاشتراطات الصحية‎

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«تموين سوهاج» تضبط مصنع لمنتجات اللحوم غير مرخص وغير ملتزم بالاشتراطات الصحية‎ «تموين سوهاج» تضبط مصنع لمنتجات اللحوم غير مرخص وغير ملتزم بالاشتراطات الصحية‎

إدارة مباحث تموين سوهاج – أرشيفية

تمكن ضباط إدارة مباحث تموين سوهاج، برئاسة العميد خالد الشاذلي مدير إدارة المباحث الجنائية، خلال حملة قادها العقيد محمد نصحي مدير الإدارة، من ضبط المتهم “مينا ي” 28 عام مقيم بدائرة قسم ثاني سوهاج – صاحب محل لبيع اللحوم، وذلك لإدارته نشاط تجاري بدون ترخيص، ووضع بيانات وهمية مخالفة للحقيقة بقصد غش جمهور المستهلكين، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، ومد تواريخ الإنتاج.

وتم ضبط عدد 581 كجم لحوم كبدة ، و120 كيس لحمة مفرومة، وعدد 8 منشار كهربائي، ومفرمة، وماكينة لحام، وأكلاشيه تواريخ. تحرر عن ذلك المحضر رقم 8 أحوال قسم ثاني سوهاج.

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