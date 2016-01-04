لعبة في الجول - غالي يوجه نصيحة للاعبي الجيل الجديد

ما هي الرسالة التي يوجهها حسام غالي قائد الأهلي الذي يتمتع بثقة جماهير فريقه للاعبي الجيل الجديد؟

التهمة التي توجه لغالي دائما هو أنه يخرج عن شعوره في كثير من الأحيان عندما يوجه لاعبي الأهلي الشباب، ولكن المثير إنك لا تجد أيا منهم يتخذ موقفا من قائد الفريق.

وسأل FilGoal.com الكابيتانو عن النصيحة التي يوجهها للاعبي الجيل الجديد من الكرة المصرية؟

أجاب غالي "نصيحتي للاعبي الجيل الجديد هي الابتعاد عن الآراء الزائفة على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأوضح قائد الأهلي "هذه الآراء تضع اللاعبين في وهم الشهرة المبكرة، وهو ما قد يؤدي لنهاية مسيرتهم قبل حتى أن تبدأ، على عكس الذين يحددون أهدافهم قبل أن تطأ أقدامهم الملعب".

وأكمل متما "لن يمكن الحكم على أداء لاعب من مجرد مباراة أو حتى موسم كامل، لا يمكن أن تصدق ما يُكتب عنك إلا بعد أكثر من موسم بأداء ثابت".

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