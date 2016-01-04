النابي لـ في الجول: رفعنا الإيقاف عن عبد ربه.. ويدفع به أساسيا أمام البلدية

أشرك نصر الدين النابي مدرب الإسماعيلي الجديد، بحسني عبد ربه قائد الفريق في التشكيل الأساسي لمباراة الودية أمام بلدية المحلة.

وصرح النابي لـ FilGoa.com: "جميع اللاعبون المقيدين في قائمة الفريق سيلعبون معي، ولا أعرف شيء عن أي أزمات سابقة والأمر لا يعنيني".

الإسماعيلي يلتقي مع بلدية المحلة في مباراة ودية، استعدادا لملاقاة المصري، ضمن مباريات الجولة الـ 13 من الدوري المصري.

وكان حسني عبد ربه قد ابتعد عن تشكيل الإسماعيلي في الفترة الأخيرة بسبب الإيقاف على خلفية دخوله في خلاف حاد مع أحمد حسام "ميدو" المدرب السابق، أدى لرحيل ميدو.

وقد طلب النابى تنظيم تلك المباراة للدفع باللاعبين الاحتياطيين ومن لم يشارك فى اللقاءات الرسمية للوقوف على مستوياتهم.