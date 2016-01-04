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عريقات يتوجه للقاهرة للتنسيق والتشاور بشأن القضية الفلسطينية

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عريقات يتوجه للقاهرة للتنسيق والتشاور بشأن القضية الفلسطينية عريقات يتوجه للقاهرة للتنسيق والتشاور بشأن القضية الفلسطينية

توجه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بفلسطين صائب عريقات إلى القاهرة اليوم لقعد مباحثات مع المسئولين المصريين تتناول سبل زيادة التنسيق والتشاور بشأن القضية الفلسطينية، خاصة بعد استلام لمقعدها غير الدائم فى المجلس الأمن.

وقالت مصادر من مكتب عريقات إن عريقات سيبحث فى القاهرة العلاقات الثنائية بين مصر وفلسطين، موضحة أن طبيعة تلك العلاقات تؤكد متانتها وقوتها وخدمتها دائما لصالح القضية الفلسطينية.

ويجمع المسئولون الفلسطينيون في رام الله على أهمية دور مصر خلال الفترة المقبلة، وخصوصا مع استلام العضوية فى مجلس الأمن، وكذلك كون القاهرة رئيس اللجنة الرباعية العربية للتشاور والتنسيق بما يخدم القضية الفلسطينية.
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