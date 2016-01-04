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إحالة السيد حمدى لاعب المقاصة لمحكمة الجنايات بتهمة تعاطى أقراص مخدرة

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إحالة السيد حمدى لاعب المقاصة لمحكمة الجنايات بتهمة تعاطى أقراص مخدرة إحالة السيد حمدى لاعب المقاصة لمحكمة الجنايات بتهمة تعاطى أقراص مخدرة
أمر المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها بإحالة السيد حمدى لاعب النادى الأهلى السابق والمقاصة الحالى إلى محكمة الجنايات بتهمة تعاطى المخدرات "الأقراص المخدرة".

وكانت نيابة قسم أول شبرا الخيمة برئاسة المستشار مصطفى المتناوى تسلمت تقرير معمل الطب الشرعى الخاص بالأقراص المضبوطة مع السيد حمدى لاعب النادى الأهلى السابق والمقاصة الحالى، وأكد التقرير أن الأقراص المضبوطة مع اللاعب هى أقراص "ترامادول مخدر" والمدرجة بالجدول الأول "جدول المخدرات"، وأن الزجاجة المملوءة بسائل المضبوطة معه لا يوجد بها ثمة مواد مخدرة.

وأكد مصدر قضائى لـ"اليوم السابع" أن ملف القضية سيتم عرضه على نيابة استئناف طنطا لتحديد موعد أول جلسة لمحاكمة اللاعب بعد أن وافق المحامى العام على إحالته لمحكمة الجنايات بتهمة تعاطى المخدرات وذلك بعد ورود تقرير المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعى يؤكد أن الأقراص المضبوطة مع اللاعب هى أقراص الترامادول المخدرة المدرجة بالجدول الأول الخاص بالمخدرات، مشيرا إلى أن تقرير معامل وزارة الصحة الذى اثبت خلو عينة الدم المأخوذة من اللاعب من أى مخدر ليس لها علاقة ببراءة اللاعب من تهمة التعاطى.

وكان النقيب إبراهيم هانى ضابط الطرق والمنافذ ألقى القبض على اللاعب فى كمين شبرا المظلات أثناء قيادته سيارة بدون لوحات معدنية وعند سؤاله عن رخصة القيادة لم يجدها معه ورخصة السيارة باسم شخص آخر وبالتفتيش عثر بحوزته على 6 أقراص ترامادول وقرص فياجرا أحمر اللون وتم اقتياده إلى ديوان قسم أول شبرا الخيمة.

وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 8461 إدارى لسنة 2015 وبعرضه على النيابة العامة أمر عمرو رضوان وكيل أول نيابة قسم أول شبرا الخيمة بإشراف كريم عامر مدير النيابة بحبس اللاعب 4 أيام على ذمة التحقيق ووجه له تهمة تعاطى المخدرات والقيادة بدون ترخيص ودون لوحات معدنية بالسيارة وقرر قاضى المعارضات إخلاء سبيله بضمان محل إقامته وأمر وكيل أول النيابة بإرسال اللاعب إلى المعامل المركزية لأخذ عينة من الدم لبيان ما إذا كان بها مواد مخدرة من عدمه وتبين خلو العينة من تعاطيه للترامادول.

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