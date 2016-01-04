مواقع إيرانية: جيبوتى تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران

ذكرت مواقع إيرانية أن دولة جيبوتى قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع طهران دعما للمملكة العربية السعودية

وقد أدانت جمهورية جيبوتى، بشدة، الاعتداء الذى تعرضت له سفارة المملكة العربية السعودية فى طهران وقنصليتها فى مدينة مشهد فى إيران، مؤكدة أن هذا الاعتداء يعد خرقاً فادحاً وانتهاكاً صارخاً للمواثيق الدبلوماسية والأعراف الدولية.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولى بجمهورية بجيبوتى فى بيان: “تحمل السلطات الإيرانية مسؤولية الوفاء بالتزاماتها لحماية وصون البعثات الدبلوماسية وضمان سلامة أعضائها والإسراع فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة بحق المعتدين”.

وأضافت: “تدعو حكومة جمهورية جيبوتى السلطات الإيرانية إلى الالتزام بالقواعد ، والأعراف الدولية التى تقضى باحترام سيادة الدول ، وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية ؛ وتعرب عن تقديرها البالغ للدور الرائد الذى تقوم به المملكة العربية السعودية لإرساء دعائم الأمن وتثبيت أسس السلم على الصعيدين الإقليمى والدولى”.

وأردفت وزارة الخارجية بجيبوتي”: “نؤكد تضامن جيبوتى التام مع المملكة، وتأييدها الكامل لكافة الإجراءات التى تتخذها لموجهة التطرف والإرهاب والحفاظ على أمنها واستقرارها”.

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