توقف حركة المرور أعلى الطريق الدائرى وكثافات مرورية بكوبرى أكتوبر و15مايو

شهد الطريق الدائرى للقادم من التجمع الخامس إلى وسط القاهرة، تباطؤ فى حركة مرور السيارات، بسبب إصلاح بعض الفواصل المعدنية، وكذلك أعلى الطريق للمتجه من إسكندرية الزارعى إلى مناطق إمبابة والوراق، فيما يتواجد رجال الإدارة العامة أعلى الطريق، للعمل على إيجاد تحويلات مرورية للحد من الزحام.

كما ظهرت كثافات مرورية أعلى كوبرى أكتوبر فى الاتجاهين بسبب زيادة الأحمال، وكذلك أعلى 15 مايو للمتجه إلى مناطق وسط البلد وأعلى شارع صلاح سالم فى الاتجاهين وتباطأت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى اتجاه الأوتوستوارد لمخرج السخنة.