أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

توقف حركة المرور أعلى الطريق الدائرى وكثافات مرورية بكوبرى أكتوبر و15مايو

Google+ Print
توقف حركة المرور أعلى الطريق الدائرى وكثافات مرورية بكوبرى أكتوبر و15مايو توقف حركة المرور أعلى الطريق الدائرى وكثافات مرورية بكوبرى أكتوبر و15مايو
شهد الطريق الدائرى للقادم من التجمع الخامس إلى وسط القاهرة، تباطؤ فى حركة مرور السيارات، بسبب إصلاح بعض الفواصل المعدنية، وكذلك أعلى الطريق للمتجه من إسكندرية الزارعى إلى مناطق إمبابة والوراق، فيما يتواجد رجال الإدارة العامة أعلى الطريق، للعمل على إيجاد تحويلات مرورية للحد من الزحام.

كما ظهرت كثافات مرورية أعلى كوبرى أكتوبر فى الاتجاهين بسبب زيادة الأحمال، وكذلك أعلى 15 مايو للمتجه إلى مناطق وسط البلد وأعلى شارع صلاح سالم فى الاتجاهين وتباطأت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى اتجاه الأوتوستوارد لمخرج السخنة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365