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مصرع شخصين وإصابة 18 فى انقلاب سيارة بالمنيا بينهم 12 طالبة

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مصرع شخصين وإصابة 18 فى انقلاب سيارة بالمنيا بينهم 12 طالبة مصرع شخصين وإصابة 18 فى انقلاب سيارة بالمنيا بينهم 12 طالبة
لقى شخصين مصرعهما وأصيب 18 آخرين بينهم 12 طالبة فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من قرية الجملة بطريق قرية دمشير التابعة لمركز المنيا.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارًا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة أمام قرية دمشير التابعة لمكز المنيا. وبانتقال الأجهزة الامنية تبين ومصرع كلا من "فاطمة .خ " 50 سنه، و"أمل .خ " 15 سنة طالبة، بينما أصيب كل من "مبروكة خليل عبد العزيز" 18 سنة طالبة، "ياسمين سيد عبد الله" 15 سنة طالبة، "حسين. ع" 19 سنه، "اسماء . س" 16 سنة طالبة، "ياسمين .ص" 16 سنة طالبة، "ياسر . م" 35 سنه، "هويدا .ر" 13 سنة طالبة، "ضحى . أ" 18 سنة طالبة، "نشوى . س" 22 سنه، "مريم . ج" 18 سنة طالبة، اشجان .س" 18 سنة طالبة، "فاطمة. ص" 15 سنة طالبة، "شربات . ا" 15 سنة طالبة، "سهيلة . ا" 14 سنة طالبة، "وفاء .ص " 14 سنة طالبة، وجميعهم مصابون بسحجات وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، ومقيمون بقرى الجملة وأبو طراق أبو سمرج.

تم نقل جثث المتوفين والمصابين إلى المستشفى العام، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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