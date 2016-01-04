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إحالة عامل مسجد البحيرة المتهم بممارسة الرذيلة مع طفل إلى "الشئون القانونية"

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إحالة عامل مسجد البحيرة المتهم بممارسة الرذيلة مع طفل إلى "الشئون القانونية" إحالة عامل مسجد البحيرة المتهم بممارسة الرذيلة مع طفل إلى "الشئون القانونية"
أعلن الشيخ ابراهيم الحشاش وكيل وزارة الاوقاف بالبحيرة منذ قليل عن إحالة عامل مسجد بمركزأبو المطامير إلى الشئون القانونية للتحقيق فى اتهامة بممارسة الرزيلة مع طفل داخل دورة مياه المسجد بعد انتهاء دروس تحفيظ القرآن.

وأكد وكيل الوزارة فى تصريحات لـ" اليوم السابع"إيقاف المتهم عن العمل واتخاذ كافة الإجراءات الصارمة بحقة اذا ثبتت ادانته من خلال تحقيقات النيابة العامة ،نافيا ما تواتر القبض على العامل داخل المسجد ومؤكدا أن الواقعة بدأت ببلاغ من والد الطفل .

كان العقيد محمد الطنيخى مفتش مباحث أبو المطامير تلقى بلاغا من والد الطفل " ع . ع . ع "إتهم فيه " إ . ع . م "محفظ قرأن يعمل عاملا بإحد مساجد القرية بممارسة الرزيلة مع ابنه داخل المسجد .
>ووجه اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث البحيرة بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث والعميد حازم حسن وكيل المباحث والعقيد محمد الطنيخى مفتش المباحث والرائد ماجد الحبشى رئيس مباحث أبو المطامير لسرعة ضبط المتهم وإجراء تحريات مكثفة حوله.
>وبإخطار اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، واستئذان النيابة تمكن فريق البحث برئاسة من ضبط المتهم.

- القبض على محفظ قرآن بالبحيرة لاتهامه بممارسة الرذيلة مع الأطفال داخل مسجد

- نيابة أبو المطامير بالبحيرة تحقق مع محفظ قرآن لاتهامه باغتصاب طفل داخل مسجد

- أوقاف البحيرة تحقق فى اتهام محفظ قرآن بممارسة الرذيلة مع طفل داخل مسجد

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