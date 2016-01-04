«وزراء الداخلية العرب» تدين تصرفات إيران وتصفها بـ «العدائية»

أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب اليوم الاثنين، ما وصفته بأنه “استفزازات إيرانية عدائية ضد السعودية” معتبرة أنه يأتي ضمن تاريخ طويل من محاولات إيران “النيل من الدول العربية”.

وقالت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في بيان “تلقت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب باستنكار شديد أنباء التصرفات والاستفزازات الإيرانية العدائية تجاه المملكة العربية السعودية والتي أدت إلى التعدي على حرمة بعثاتها الدبلوماسية واقتحامها والعبث بمحتوياتها”.

واعتبر البيان اقتحام محتجين إيرانيين السفارة السعودية في طهران “استهتارا فاضحا بكل القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية واستخفافا بالتعاليم الإسلامية ومبادئ حسن الجوار”، وفقًا لـ”رويترز”.

واقتحم محتجون إيرانيون غاضبون السفارة السعودية في طهران يوم الأحد وتوقع الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي “انتقاما إلهيا” بسبب إقدام السعودية على إعدام الشيخ نمر النمر المعارض البارز لأسرة آل سعود الحاكمة.

وقطعت السعودية العلاقات مع إيران بعد اقتحام سفارتها في طهران وسط أزمة دبلوماسية متفاقمة بين البلدين عقب إعدام رجل الدين الشيعي.

وأضافت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ومقرها تونس في بيانها أنها “تدين بكل حزم هذه التصرفات النكراء التي تندرج في سياق تاريخ طويل من محاولات إيران النيل من الدول العربية وإشعال نار الفتنة الطائفية وتقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية”.

وأكدت الأمانة العامة تجديد “دعمها التام للإجراءات المحقة العادلة التي تتخذها المملكة العربية السعودية لمكافحة الإرهاب وضمان أمن مواطنيها وسائر الشعوب العربية”.