أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

والدة إسلام بحيري : «ابني برئ ومحدش فاهم عقليته حتى الآن»

Google+ Print
والدة إسلام بحيري : «ابني برئ ومحدش فاهم عقليته حتى الآن» والدة إسلام بحيري : «ابني برئ ومحدش فاهم عقليته حتى الآن»

إسلام بحيري – أرشيفية

حضر والدي اسلام البحيرى أمام المحكمة منتظرين استشكال نجلهم وظهر عليهم الحزن والكسرة، وقالت والدة اسلام البحيري، ‘‘ أنا مش لاقية كلام يوصف مشاعر أم ابنها اتحبس وبري من كل الاتهامات ابني لم يسئ للإسلام بشئ والبعض لم يفهم فكر إسلام وعقيلته حتى الآن’’.

قال الشيخ محمد عبد الله الشهير بـ”ميزو” إنه متضامن مع البحيري من أجل الدفاع عن حرية التعبير عن الرأي. وأشار أن ‘‘ البحيري لم يهدم قواعد الدين وإنما اجتهاد مقبول وعبر عن آرائه وذلك حفاظا على تراث ديننا الإسلامي ولم يوبخ الدين بشئ، كما فهمه البعض بشكل خاطئ وشدد أنه لم يتخطى القرآن الكريم بشئ لأنه نص مقدس للجميع وأن اجتهاده جاء في آراء معبرة’’.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا