والدة إسلام بحيري : «ابني برئ ومحدش فاهم عقليته حتى الآن»

حضر والدي اسلام البحيرى أمام المحكمة منتظرين استشكال نجلهم وظهر عليهم الحزن والكسرة، وقالت والدة اسلام البحيري، ‘‘ أنا مش لاقية كلام يوصف مشاعر أم ابنها اتحبس وبري من كل الاتهامات ابني لم يسئ للإسلام بشئ والبعض لم يفهم فكر إسلام وعقيلته حتى الآن’’.

قال الشيخ محمد عبد الله الشهير بـ”ميزو” إنه متضامن مع البحيري من أجل الدفاع عن حرية التعبير عن الرأي. وأشار أن ‘‘ البحيري لم يهدم قواعد الدين وإنما اجتهاد مقبول وعبر عن آرائه وذلك حفاظا على تراث ديننا الإسلامي ولم يوبخ الدين بشئ، كما فهمه البعض بشكل خاطئ وشدد أنه لم يتخطى القرآن الكريم بشئ لأنه نص مقدس للجميع وأن اجتهاده جاء في آراء معبرة’’.