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14فبراير| نظر دعوى الأزهر لوقف برنامج «البحيري» بالتطاول على الشريعة الإسلامية

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14فبراير| نظر دعوى الأزهر لوقف برنامج «البحيري» بالتطاول على الشريعة الإسلامية 14فبراير| نظر دعوى الأزهر لوقف برنامج «البحيري» بالتطاول على الشريعة الإسلامية

الباحث إسلام البحيري

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعاوى القضائية المُقامة من شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، وآخرين، لوقف بث برنامج “مع إسلام”، الذي يقدمه الباحث إسلام بحيري، على فضائية القاهرة والناس، ومنعه من تقديم أي برنامج بذات المضمون على أي قناة، فضلًا عن حظر نشر حلقات البرنامج لجلسة 14 فبراير المُقبل .

وقال “الطيب”، في دعواه إن “بحيري” مقدم البرنامج، اعتاد على التطاول والهجوم على الشريعة الإسلامية والتراث الإسلامي، وتوجيه النقد غير المستند على دليل صحيح، والذي يفتقد إلى أدب الحوار واحترام العلماء، مستغلًا حرية التعبير والاتصال المكفولة دستوريًا في هدم تراث الأمة .

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