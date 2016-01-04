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تأجيل محاكمة المتهمين بـ«خلية طنطا» لجلسة 23 يناير

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تأجيل محاكمة المتهمين بـ«خلية طنطا» لجلسة 23 يناير تأجيل محاكمة المتهمين بـ«خلية طنطا» لجلسة 23 يناير

محاكمة المتهمين بـ”خلية طنطا”

 

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، محاكمة 13 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية طنطا الجهادية”، التي ترتبط بتنظيم “داعش” الإرهابي، وذلك في ضوء اتهامهم بتشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا لاستهداف عناصر الجيش والشرطة بمحافظة الغربية، إلى جلسة 23 يناير الجاري، لمرافعة النيابة العامة.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والأعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

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