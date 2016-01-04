أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

لعبة في الجول - غالي يوجه نصيحة للاعبي الجيل الجديد

Google+ Print
لعبة في الجول - غالي يوجه نصيحة للاعبي الجيل الجديد لعبة في الجول - غالي يوجه نصيحة للاعبي الجيل الجديد

ما هي الرسالة التي يوجهها حسام غالي قائد الأهلي الذي يتمتع بثقة جماهير فريقه للاعبي الجيل الجديد؟

التهمة التي توجه لغالي دائما هو أنه يخرج عن شعوره في كثير من الأحيان عندما يوجه لاعبي الأهلي الشباب، ولكن المثير إنك لا تجد أيا منهم يتخذ موقفا من قائد الفريق.

وسأل FilGoal.com الكابيتانو عن النصيحة التي يوجهها للاعبي الجيل الجديد من الكرة المصرية؟

أجاب غالي "نصيحتي للاعبي الجيل الجديد هي الابتعاد عن الآراء الزائفة على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأوضح قائد الأهلي "هذه الآراء تضع اللاعبين في وهم الشهرة المبكرة، وهو ما قد يؤدي لنهاية مسيرتهم قبل حتى أن تبدأ، على عكس الذين يحددون أهدافهم قبل أن تطأ أقدامهم الملعب".

وأكمل متما "لن يمكن الحكم على أداء لاعب من مجرد مباراة أو حتى موسم كامل، لا يمكن أن تصدق ما يُكتب عنك إلا بعد أكثر من موسم بأداء ثابت".

اقرأ أيضا - غالي يكشف: سر كباري العظماء.. وأجمل "كوبري شربته في حياتي!"

حسام غالي يختار: أجمل مباراة لعبتها في حياتي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع