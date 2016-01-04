خبير بريطانى: الريجيم قليل الدهون أكبر كوارث الطب الحديث وسبب تفشى السمنة

كشف الدكتور عاصم مالهوترا خبير القلب البريطانى والمستشار فى المنتدى الوطنى للسمنة فى لندن أن أنظمة الريجيم قليلة الدهون تعد واحدة من أكبر الكوارث على الإطلاق فى الطب الحديث، وهو ما يعد أمراً خطيراً للغاية وخاصة أن هذا النظام الغذائى يتبعه الملايين من الأشخاص حول العالم.

وأضاف د. عاصم أن أنظمة الريجيم قليلة الدهن، من وجهة نظره، تعد أحد الأسباب الرئيسية فى انتشار وباء السمنة، مؤكداً أنه حان الوقت لنتوقف عن حساب السعرات الحرارية التى نأكلها ونتناول الأكلات الطبيعية دون إفراط ونتوقف تماماً عن أكل الأطعمة الصناعية.

ويأتى هذا فى تعقيبه على التقرير المثير للجدل الذى أصدره مؤخراً الدكتور ديفيد لودفيج، خبير التغذية بجامعة هارفارد الأمريكية، والذى كشف أن الشيكولاتة الداكنة ستدخل ضمن أحدث أنظمة ريجيم 2016، وأن تناولها يساعد على إنجاح الأنظمة الغذائية المشددة ولا تجعل الشخص يشعر بالحرمان وتجعله يستمر فى اتباع الريجيم لأطول فترة ممكنة ويفقد قدراً أكبر من السعرات الحرارية.

جدير بالذكر أن الأبحاث الطبية قد حذرت بالفعل من اتباع الأنظمة الغذائية قليلة الدهون وأكدت أنها لا تعتبر الوسيلة المثالية لإنقاص الوزن، وأنها لا تساهم فى التخلص من الكيلوات الزائدة حسبما يعتقد الكثيرون.