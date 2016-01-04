أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

خبير بريطانى: الريجيم قليل الدهون أكبر كوارث الطب الحديث وسبب تفشى السمنة

Google+ Print
خبير بريطانى: الريجيم قليل الدهون أكبر كوارث الطب الحديث وسبب تفشى السمنة خبير بريطانى: الريجيم قليل الدهون أكبر كوارث الطب الحديث وسبب تفشى السمنة
كشف الدكتور عاصم مالهوترا خبير القلب البريطانى والمستشار فى المنتدى الوطنى للسمنة فى لندن أن أنظمة الريجيم قليلة تعد واحدة من أكبر الكوارث على الإطلاق فى الطب الحديث، وهو ما يعد أمراً خطيراً للغاية وخاصة أن هذا النظام الغذائى يتبعه الملايين من الأشخاص حول العالم.

وأضاف د. عاصم أن أنظمة الريجيم قليلة الدهن، من وجهة نظره، تعد أحد الأسباب الرئيسية فى انتشار وباء السمنة، مؤكداً أنه حان الوقت لنتوقف عن حساب السعرات الحرارية التى نأكلها ونتناول الأكلات الطبيعية دون إفراط ونتوقف تماماً عن أكل الأطعمة الصناعية.

ويأتى هذا فى تعقيبه على التقرير المثير للجدل الذى أصدره مؤخراً الدكتور ديفيد لودفيج، خبير التغذية بجامعة هارفارد الأمريكية، والذى كشف أن الشيكولاتة الداكنة ستدخل ضمن أحدث أنظمة ريجيم 2016، وأن تناولها يساعد على إنجاح الأنظمة الغذائية المشددة ولا تجعل الشخص يشعر بالحرمان وتجعله يستمر فى اتباع الريجيم لأطول فترة ممكنة ويفقد قدراً أكبر من السعرات الحرارية.

جدير بالذكر أن الأبحاث الطبية قد حذرت بالفعل من اتباع الأنظمة الغذائية قليلة الدهون وأكدت أنها لا تعتبر الوسيلة المثالية لإنقاص الوزن، وأنها لا تساهم فى التخلص من الكيلوات الزائدة حسبما يعتقد الكثيرون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم