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غسل الشعر فى الشتاء مرة واحدة فى الأسبوع لتفادى سقوطه

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غسل الشعر فى الشتاء مرة واحدة فى الأسبوع لتفادى سقوطه غسل الشعر فى الشتاء مرة واحدة فى الأسبوع لتفادى سقوطه
تساقط الشعر والصلع أحد المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون سواء النساء أو الرجال نتيجة أسباب وعوامل مختلفة منها وجود عوامل وراثية، ويحدث الصلع نتيجة تساقط الشعر بصورة ملحوظة.

الصلع
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>يقول الدكتور أحمد قدح أخصائى الأمراض الجلدية والتناسلية وعلاج الليزر، إن الصلع هو سقوط الشعر بصورة ملحوظة حيث يبدأ عند الرجال من مقدمة الرأس بينما فى النساء يحدث من خلال تساقط الشعر بصورة ملحوظة من الجانبين.

نصائح ضرورية لتجنب الصلع وتساقط الشعر
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>واستكمل د. قدح قائلا "هناك بعض النصائح والإرشادات الضرورية التى يجب مراعاتها لتجنب حدوث الصلع وتساقط الشعر وأهمها":

1) يجب غسل الشعر فى الشتاء مرة واحدة فى الأسبوع وفى الصيف ثلاث مرات أسبوعيا.
>2) الحرص على غسل الشعر الجاف مرة واحدة أسبوعيا ويراعى أن يحتوى نوع الشامبو على بعض الزيوت.
>3) الاهتمام بعمل ماسك للعناية بالشعر لتغذيته فى الشتاء وتقويته يحتوى على مجموعة من الزيوت مثل زيت الخروع والزيتون وجوز الهند.
>4) استعمال نوع جيد من الشامبو غير المحتوى على نسبة كيماويات كثيرة.
>5) الاهتمام بتدليك فروة الشعر أثناء غسل الشعر.
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مصر 365