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فوائد مشروب الرمان فى التخلص من الكرش

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فوائد مشروب الرمان فى التخلص من الكرش فوائد مشروب الرمان فى التخلص من الكرش
مشروب الرمان أحد المشروبات الصحية والمفيدة للصحة بشكل عام، حيث يتميز بأن له مذاق جيد يفضل تناوله كثيرون سواء الأطفال أو الكبار، بالإضافة إلى فوائده الصحية التى تعود على صحة الأشخاص من تناوله.

فوائد مشروب الرومان فى إنقاص الوزن
>وحول ذلك يقول دكتور أحمد الخطيب، أخصائى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن الرمان يحتوى على قدر جيد من الألياف الغذائية التى تمنح الشعور بالشبع والامتلاء، وهو أمر ضرورى للأشخاص الذين يرغبون فى إنقاص وزنهم والتخسيس، كما يفيد تناول مشروب الرومان فى رفع معدل حرق نظرًا لاحتوائه على مضادات الأكسدة المفيدة لزيادة معدل التمثيل الغذائى.

فوائد مشروب الرمان لنحافة منطقة البطن
>ويستكمل د. الخطيب قائلا: "مشروب عصير الرمان أحد المشروبات الصحية والمفيدة للأشخاص الراغبين فى إنقاص الوزن خاصة من منطقة البطن والكرش، نظرًا لأنه يحتوى على بعض المواد التى تعمل على تنحيف منطقة الوسط من خلال إذابة الدهون المتراكمة فى تلك المنطقة والتى تؤرق الكثير من الأشخاص بشرط عدم إضافة قدر كبير من السكر".

وأضاف: "يجب على الأشخاص الاهتمام بتناول مشروب الرمان للحصول على فوائده الصحية بشرط عدم إضافة كميات كبيرة من السكر لتجنب زيادة الوزن والبدانة".

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مصر 365

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