محافظ الشرقية يكرم ضابطا بمرور بلبيس لكفاءته فى عمله

أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، أنه سيكرم النقيب محمود ناجى الضابط بمرور بلبيس، لكفاءته وتفانيه فى عمله.

وأوضح خلال لقائه بالصحفيين، أنه كان على طريق "بلبيس - العاشر" وتوقف المرور نتيجة لوقوع حادث ونزل من سيارته، لافتا إلى أنه كان بدون حراسة، وتوجه لمكان الحادث ووجد الضابط فى المطر بيشتغل بيده مع الناس لرفع السيارة وتسيير المرور.

وأشار إلى أن الحالة الأمنية بالمحافظة ليست 100%، إلا أنها مطمئنة وأن اللواء حسن سيف مدير الأمن من القيادات الجادة.

وأوضح أنه قام بجولات بدون حراسة وترجل بسيارة خاصة، وعلى أقدامه فى شوارع الزقازيق خلال الأيام الماضية، لرصد مشكلات دون تكاليف.

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