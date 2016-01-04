بالصور.. "القومى للمرأة" ينظم لقاء تعارف لأعضاء مجلس النواب ببنى سويف

نظم المجلس القومى للمرأة ببنى سويف، اليوم الاثنين، برئاسة نارمين محمود عبد العظيم مقررة الفرع بالمحافظة، جلسة استماع لأعضاء مجلس النواب عن دوائر المحافظة.

وقالت نارمين محمود مقررة الفرع ببنى سويف، إن الهدف من الجلسة هو فتح مجال للتواصل مع نواب الشعب، وعرض إنجازات المجلس القومى للمرأة، ومجالات عمله فى بنى سويف.

حضر اللقاء من أعضاء مجلس النواب المحاسب هشام مجدى، الحاج على أبو دولة، الدكتور عبدالرحمن برعى، المحاسب بدوى النويشى، اللواء محمد كساب، العميد عصام خلاف، وحسام العمدة.



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