تأجيل دعوى "الازهر" لمنع إسلام بحيرى من الظهور بالفضائيات لـ 14 فبراير

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى،برئاسة المستشار أحمد الشاذلي ،الدعاوى المقامة من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وآخرين بوقف بث برنامج "مع إسلام" الذي كان يقدمه إسلام بحيري، على فضائية ""القاهرة والناس"، ومنعه من تقديم اي برنامج بذات المضمون على أى قناة وحظر نشر حلقات البرنامج لـ 14 فبراير.

وقال شيخ الأزهر في دعواه أن "بحيري" مقدم البرنامج اعتاد التطاول والهجوم على الشريعة الإسلامية والتراث الإسلامي، وتوجيه النقد غير المستند على دليل صحيح، والذي يفتقد إلى أدب الحوار واحترام العلماء، مستغلا حرية التعبير والاتصال المكفولة دستوريا في هدم تراث الأمة.

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