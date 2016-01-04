بقعة زيت جديدة بنهر النيل فى منطقة الزوايدة بقنا

ظهرت اليوم الاثنين، بقعة زيت جديدة بنهر النيل بمنطقة الزوايدة بقنا، وأغلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى المياه بمنطقتى الزاويدة وطوخ كإجراء احترازى.

وأكد مسئول بالشركة، أنه تم رفع حالة الطوارئ لكافة محطات مياه الشرب التى تعتمد فى تغذيتها على نهر النيل، بعد ظهور بقعة زيت بنهر النيل بقنا، وأنه جارٍ أخذ عينات من المياه كإجراء احترازى للتأكد من سلامة المياه، كما تم وضع مصدات لمنع تسريب الزيوت إلى محطات مياه الشرب.

- ارتفاع عدد محطات مياه الشرب المغلقة بقنا لـ5 بسبب تسرب بقعة زيت بالنيل

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- غلق محطتين لمياه الشرب فى قنا بعد ظهور بقعة زيت بمياه النيل

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