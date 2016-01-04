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«محلب»يتفقد العمل بمشروع شرق بورسعيد

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«محلب»يتفقد العمل بمشروع شرق بورسعيد «محلب»يتفقد العمل بمشروع شرق بورسعيد

المهندس إبراهيم محلب يتفقد منطقة تنمية محور قناة السويس ببورسعيد

تفقد المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية للعمل بمنطقة تنمية محور قناة السويس، اليوم، مشروعات منطقة شرق بورسعيد، وسير العمل فيها.

و زار الوفد شركات المقاولين و خير و اوراسكوم و حسن علام و تم الاطمئنان علي سير العمل و ما تم نتفيذه. واتفق الثلاثة الكبارا علي زيارة منطقة شرق بورسعيد كل يوم اثنين .

ومن المنتظر أن يتفقد وفد الهيئة الاقتصادية باقي الأرصفة، والاطمئنان على وصول الماكينة الألمانية الخاصة بحفر الأنفاق في الكيلو 17 ترقيم القناة، والمقرر لها أن تصل اليوم على متن السفينة «conb iii»، والتي تحمل 168 حاوية، تحتوي على ماكينة الأنفاق و58 رول حديد مكملات الماكينة.

المراسل:جمال نوفل

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