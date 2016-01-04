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تموين المنيا: انتهاء أزمة ماكينات الكروت الذكية بالمخابز

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تموين المنيا: انتهاء أزمة ماكينات الكروت الذكية بالمخابز تموين المنيا: انتهاء أزمة ماكينات الكروت الذكية بالمخابز

أرشيفية

أكد وكيل وزارة بالمنيا الدكتور محمود يوسف انتهاء أزمة ماكينات الكروت الذكية بالمخابز البلدية وذلك بعد تسليم 25 ماكينة للمخابز بعد صيانتها.

وأوضح وكيل الوزارة  في تصريح اليوم الإثنين  أن عدد الماكينات المعطلة 38 ماكينة، حسب وكالة انباء الشرق الاوسط

وأشار الدكتور يوسف  إلى أن هناك 13 ماكينة تجري صيانتها وسيتم تسليمها إلى جانب تسليم الماكينات لعدد كبير من المخابز الجديدة التي تم تشغيلها مؤخرا بالمحافظة.

كان عدد من أصحاب المخابز قد تظاهروا بسبب وقوع العديد من المشاكل بينهم وبين المواطنين لعدم وجود ماكينات قراءة الكروت الذكية وتقاعس الشركة المكلفة بالعمل من صيانتها الأمر الذي يعرضهم إلى خسائر مالية ويهدد منظومة الخبز بالمحافظة.

وقال أصحاب المخابز إن مديرية التموين ألغت تعاقدها مع شركة «سمارت» قبل نحو شهر لوجود إهمال وتقصير وتم التعاقد مع شركة «إيفيت» للكروت الذكية فقط لتحسين العمل بمنظومة الخبز “لكننا فوجئنا بعودة شركة «سمارت» مرة ثانية لإصلاح أعطال الماكينات رغم تقصيرها خلال الفترة الماضية”.

 

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