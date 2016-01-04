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«انريكي» يحصل على لقب أفضل مدرب في العالم

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«انريكي» يحصل على لقب أفضل مدرب في العالم «انريكي» يحصل على لقب أفضل مدرب في العالم

لويس انريكي المدير الفني لنادي برشلونة

كشفت تقارير أسبانية صادرة الاثنين أن لويس انريكي المدير الفني لنادي برشلونة فاز بلقب أفضل مدرب في العالم لعام 2015، طبقا لتصنيف الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء.

وأشارت صحيفة «ماركا» الأسبانية إلى أن المدرب الأسباني تمكن من التغلب في التصويت على مواطنه بيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني، بعد أن حصل على 165 نقطة مقابل 86 نقطة لغوارديولا صاحب المركز الثاني.

وخلف انريكي، الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد والذي سبق وأن فاز معه ببطولة دوري أبطال أوروبا عام 2014، ويعتبر انريكي ثالث مدربي برشلونة الذين حظوا بتكريم الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء كأفضل مدرب في العالم.

وكان الهولندي فرانك ريكارد أول مدربي الفريق الكتالوني فوزا بالجائزة عام 2006، فيما فاز جوارديولا بالجائزة مرتين عامي 2009 و2011.

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