تموين الفيوم تضبط طن دقيق مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء خلال حملة

صرح أحمد عبد الوهاب مدير عام تموين الفيوم، بأن الحملات المكثفة التى شنتها المديرية، برئاسة المهندس مصطفى القيسى نائب وكيل الوزارة، وشارك فيها محمود عبد التواب مدير إدارة الرقابة وعبد الباسط عبد النعيم رئيس قسم المخابز بالمديرية، تمكنت من ضبط طن دقيق مدعم من المخصص للمخابز قبل تهريبه للسوق السوداء.

وتم تحرير محضر رقم 45278 جنح القسم ضد "جمال س ا" المدير المسئول لمخبز سياحى بناحية شارع بطل السلام بندر الفيوم لتعبئة 10شكائر دقيق بلدى مدعم.

كما تم تحرير محضر برقم 45286 جنح القسم ضد عثمان "س م ع" المدير المسئول لمخبز سياحى بناحية الصوفى ببندر الفيوم، لتجميعه 4 شكائر دقيق، وتحرير محضر برقم 45285 حنج القسم بناحية دارماد لتجميعه 3 شكائر دقيق، وتم تحرير محضر 33202 جنح المركز ضد نجلاء "ف ك س " المديرة المسئولة عن مخبز سياحى بناحية سيلا مركز الفيوم لتجميعها 5 شكائر دقيق بلدى بإجمالى "1100" كيلو جرام.

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