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بالصور.. بدء العمل بمستشفى بيلا فى كفر الشيخ بعد نقله لـ"الحميات"

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بالصور.. بدء العمل بمستشفى بيلا فى كفر الشيخ بعد نقله لـ"الحميات" بالصور.. بدء العمل بمستشفى بيلا فى كفر الشيخ بعد نقله لـ"الحميات"
أكد المحاسب فادى شميس، رئيس مركز ومدينة بيلا، أنه تابع بدء أعمال مستشفى بيلا المركزى بعد نقله إلى الحميات، والاطمئنان على سير العمل به، حيث تفقد العنابر وغرف العمليات الخاصة بالمستشفى للتأكد من جاهزيته لمزاولة الأعمال الطبية واستقبال المرضى.

وقال "شميس"، فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إنه جارى إنشاء المبنى الجديد لمستشفى بيلا المركزى، وتم نقل جميع الأجهزة لمستشفى الحميات، كما تم نقل وحدة الغسيل الكلوى من مستشفى بيلا المركزى إلى المكان المؤقت بالدور الثانى بمسجد عبد الرحمن البيلى بشارع 23 يوليو.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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