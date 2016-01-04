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نقيب محامى المنوفية يمنع الأعضاء المعينين بالحكومة من الحضور أمام المحاكم

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نقيب محامى المنوفية يمنع الأعضاء المعينين بالحكومة من الحضور أمام المحاكم نقيب محامى المنوفية يمنع الأعضاء المعينين بالحكومة من الحضور أمام المحاكم
أصدر خالد راشد نقيب محامى المنوفية، اليوم الاثنين، قرارًا بمنع أعضاء النقابة الفرعية بالمحافظة ممن تم تعيينهم فى وظائف حكومية من الحضور أمام المحاكم.

وأكد "راشد" أنه فى الفترة الأخيرة تم تعيين دفعات جديدة من حملة الماجستير بالهيئات الحكومية المختلفة فى وظائف إدارية وأغلبهم من خريجى كليات الحقوق، وتلاحظ استمرارهم فى ممارسة المهنة والتردد على المحاكم حتى فى أوقات العمل الرسمية، بسبب التسيب الحكومى فى الجهات المختلفة.

وأشار نقيب المحامين إلى أن النقابة الفرعية بالمنوفية بعد رصد الظاهرة بدأت فى محاربتها ويجب على الدولة أيضا القيام بدورها فى منع الموظفين بها من ممارسة أى مهن أخرى، مضيفا أنه تقرر منع الموظفين الحكوميين من الحضور أمام المحاكم أو النيابات أو فتح مكاتب محاماة خاصة، ويتم ذلك بإخطار من النقابة الفرعية بشأن المخالفين للقرار وعلى أعضاء المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور الإخطار.

وتابع أنه تم نشر أسماء المحامين السابقين الذين تم تعيينهم فى الجهاز الإدارى للدولة فى الفترة الأخيرة، وتم نشر القرار بمختلف المحاكم والنقابات الفرعية بالمحافظة.

وأضاف "راشد" أن تلك الظاهرة يجب مواجهتها حكوميا ونقابيا، حيث إنه لا يجوز الجمع بين مهنتين، وأن ذلك يتسبب فى أداء متردٍ جدا أمام المحاكم.
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