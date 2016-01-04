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بالصور.. "تعليم الفيوم" يكرم المشاركين بمشروع تحسين وتطوير البيئة التعليمية

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بالصور.. "تعليم الفيوم" يكرم المشاركين بمشروع تحسين وتطوير البيئة التعليمية بالصور.. "تعليم الفيوم" يكرم المشاركين بمشروع تحسين وتطوير البيئة التعليمية
قام الدكتور السيد بسيونى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بتقديم شهادات إتمام التدريب لبعض النماذج التى شاركت فى تنفيذ البرنامج التدريبى للتعلم النشط لتحسين البيئة التعليمية داخل المدرسة.

وتم تكريم سيد عبد العظيم جوده مدير إدارة السياسات والتخطيط الاستراتيجى ومنسق المشروع بالمديرية مصطفى رمضان موسى منسق ومدرب البرنامج بإدارة يوسف الصديق وفرج مصطفى كمال منسق المشروع بإدارة طامية وصلاح رجب أحمد ونسرين أحمد عبد الرحمن ز أحمد فرحات موسى المدربين بالبرنامج كما شمل التكريم بعض المعلمين الذين تم تدريبهم على برنامج التعلم النشط.

و قد وجه السيد وكيل الوزارة كلمة شكر للجميع وحثهم على بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية ونقل الخبرات للمدارس الأخرى. كما وجه الشكر للأستاذ محمد نفادى - المنسق الإقليمى للمشروع وقدم له شهادة تقدير من المديرية تقديراً لمجهوداته.

وحضر التكريم الدكتور هشام مصطفى حسان مدير إدارة الجودة بالمديرية ومحمد نصر مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية ومحمد نفادى المنسق الإقليمى لمشروع نايل وممثل المنحة الألمانية والذى استهدف 5 معلمين من كل مدرسة من مدارس المنحة وعددها 34 مدرسة بإجمالى 180 معلم من مختلف التخصصات.
>اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

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