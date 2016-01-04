بالصور..رئيس مدينة السنبلاوين يستقبل المواطنين فى اللقاء الأسبوعى بالدقهلية

استقبل محمد مدين السيد يونس، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، 20 مواطنا، من مدينة السنبلاوين، بمناطق عزبة السواح بكفر غنام وقرية الشعالة وقرية شبراهور وقرية كفر الشرفا وقرية كفرالعنانية وقرية طرانيس العرب، فى اللقاء المفتوح الذى يعقده بالمواطنين أسبوعيا.

وتقدم المواطنون بعدة طلبات تنوعت بين إزالة تعديات على الشارع، وطلبات تركيب كابل كهربائى، وترخيص كشك وتوفير وحدات سكنية وتقسيط غرامات، وشراء أراضى أملاك دولة، وإزالة وتراكم مياه صرف صحى حول المنازل وطلبات تطهير مصرف زراعى.

وتم حل 18طلب للمواطنين، وتم توجيه الطلبين إلى هندسة كهرباء السنبلاوين، لبحث تركيب الكابل الكهربائى بقرية الشعالة، والأخرى إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى لبحث مشكلة تراكم مياه الصرف حول المنازل.

>



>