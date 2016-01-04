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جماعة الشباب تستولى على قرية فى الصومال ومقتل 10 أشخاص

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جماعة الشباب تستولى على قرية فى الصومال ومقتل 10 أشخاص جماعة الشباب تستولى على قرية فى الصومال ومقتل 10 أشخاص

>ذكر مسئولون وشهود أن جماعة الشباب استولت اليوم الاثنين على قرية فى جنوب الصومال عقب هجوم على قاعدة عسكرية خلف عشرة قتلى على الأقل.

وقال المتحدث باسم المحلية محمد حسين شين " تقهقرت قواتنا من القاعدة العسكرية فى قرية وارماهان فى أقليم شبيلى السفلى بعد هجوم كثيف من الشباب ".

وأضاف أن أربعة مسلحين قتلوا بدون تقديم حصيلة قتلى للجيش، وقال شاهد العيان مصطفى إسماعيل إنه رأى ست جثث للجنود الحكوميين.

وقالت الشباب إنها قتلت 15 جنديا. وأضافت الجماعة على موقع "صومالى ميمو دوت نت " الموالى للمتمردين أنها استولت على معدات من الجيش .

وأضاف إسماعيل " يمكن أن نقول الآن إن مقاتلى الشباب سيطروا على القرية كان هناك وضعا مرعبا حقا هنا فى الصباح ".

وقال شين إن القوات الحكومية تعيد التنظيم لاستعادة القرية 55 كيلومترا جنوب العاصمة مقديشو.

وقال قائد عسكرى فى مقديشو طلب عدم الكشف عن هويته "قواتنا ليست ببعيدة عن المنطقة وسوف نرسل تعزيزات لاستعادتها من الإرهابيين ".

وقع الهجوم عقب إرسال ما يصل إلى 600 جندى من الاتحاد الأفريقى فى مدينة كيسمايو الساحلية بجنوب البلاد أمس الأحد. وجاء الإثيوبيون لدعم القوات الكينية والصومالية التى تقاتل الشباب فى المنطقة.

يذكر أنه لدى الاتحاد الأفريقى أكثر من عشرين ألف جندى فى الصومال حيث خلف قتال الحكومة لنحو عقد ضد الشباب الالاف من الأرواح.
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مصر 365

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