نصب تذكارى لضحايا التفجير الارهابى فى حافلة الأمن الرئاسى بتونس

>أقامت الرئاسة التونسية نصبا تذكاريا فى قصر الرئاسة تخليدا لضحايا الأمن الرئاسى الذين سقطوا فى التفجير الانتحارى بوسط العاصمة فى 24 نوفمبر الماضى .

ودشن الرئيس الباجى قايد السبسى النصب التذكارى اليوم الاثنين وهى لوحة فسيفسائية بمدخل القصر الرئاسى بقرطاج وتضم أسماء 12 عونا سقطوا فى التفجير الانتحارى بينما كانوا فى الحافلة بشارع محمد الخامس على بعد نحو 200 متر من مقر وزارة الداخلية.

وحضر موكب التدشين عائلات الضحايا وكاتب الدولة المكلف بملف الشهداء وجرحى الثورة.

وتعرضت تونس فى 2015 إلى ثلاث هجمات ارهابية كبرى لم تعرف لها مثيل من قبل، شملت متحف باردو بالعاصمة وفندق امبريال بسوسة وآخرها تفجير انتحارى بحافلة الأمن الرئاسي.

وأوقعت هذه الهجمات 60 قتيلا من السياح الأجانب و13 عنصرا أمنيا وكانت لها تداعيات مباشرة على القطاع السياحى الحيوى ومناخ الاستثمار فى البلاد فى وقت يمر فيه الاقتصاد التونسى بصعوبات كبرى.