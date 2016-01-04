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السفير البريطانى السابق لدى السعودية: بعض أحكام الإعدام الأخيرة مفهومة

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السفير البريطانى السابق لدى السعودية: بعض أحكام الإعدام الأخيرة مفهومة السفير البريطانى السابق لدى السعودية: بعض أحكام الإعدام الأخيرة مفهومة
قال السير جون جينكينز، السفير البريطانى السابق لدى أن بعض الإعدامات الأخيرة التى أقدمت عليها السعودية ضد مؤيدين لتنظيم القاعدة يمكن تفهمها، لاسيما بعد ما حدث خلال الـ18 شهرا المنصرمين، وتعرض المملكة لهجمات من قبل تنظيم داعش.

وأضافت صحيفة الجارديان البريطانية أن السير جينكينز قال فى تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية BBC أن إيران قامت بإعدام أشخاص أكثر من السعودية.

واعتبر جينكينز أن الغرض من الإعدامات الجماعية بعث رسالة لإيران وللولايات المتحدة، وكذلك للداخل مفادها "السعوديون لن يملى أحدا عليهم ماذا يفعلون، فنحن نرفض التدخل الإيرانى فى شئوننا وسنواجه أى شخص نعتقد أنه عميل للنفوذ الإيرانى داخل دولتنا".

وأوضح السفير البريطانى السابق أن الرأى العام السعودى يتم التعبير عنه من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، وكثيرون انتقدوا موقف الدولة من أنها لا تفعل ما يكفى لمواجهة النفوذ الإيرانى والشيعة.


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