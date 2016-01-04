هاشتاج سعودى "رجع تلفوننا ياخامينى" يسخر من السرقة الإيرانية

دشن مدونون سعوديون على موقع التدوينات القصيرة تويتر هاشتاج باسم "حملة رجع تلفوننا ياخامينى"، للسخرية من إيرانى سرق هاتفا من السفارة السعودية فى طهران بعد اقتحامها يوم السبت الماضى، وتصدر الهاشتاج التريند المصرى واحتل مرتبة متقدمة فى قائمة الأكثر تداولا اليوم الاثنين.

وتوالت التعليقات الساخرة من الإيرانيين وصفينهما "بحرامية تليفونات"، وغرد أحد المدونين قائلا: "إيراني ينسى غضبه ويخرج فرحا بـ "هاتف مسروق" من داخل السفارة السعودية في طهران ده اللى قدرتوا عليه".

وقد اعتدى متظاهرون إيرانيون على مقرى السفارة السعودية فى طهران والقنصلية فى مشهد السبت الماضى اعتراضا على إعلان الداخلية السعودية إعدام نمر النمر ضمن قائمة تضم 47 إرهابيا.

- بيان البحرين لقطع العلاقات يشير بأصابع الإتهام لإيران: تدخلت بشكل سافر فى شئون الخليج ولم تراعِ قوانين ولا أخلاق.. نشرت الخراب والفتن فى المنطقة وقدمتِ الدعم للإرهابيين.. وسنتصدى لطهران بكل قوة وحسم

>

- أخطر 6 مناطق للنزاع "الشيعى - السنى" فى الوطن العربى.. احتجاجات داخل المملكة.. والعراق أرض المعارك.. واليمن صراع مستمر.. والبحرين أزمة تاريخية.. وحرب الحفاظ على النظام فى سوريا

>

- البحرين: إيران تُسهل تهريب الأسلحة وتقدم الدعم للإرهابيين

>

- البحرين تقطع علاقتها الدبلوماسية مع إيران تضامنا مع السعودية

>

- السودان تعلن قطع علاقاتها مع إيران تضامنا مع السعودية

>