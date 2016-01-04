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هاشتاج سعودى "رجع تلفوننا ياخامينى" يسخر من السرقة الإيرانية

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هاشتاج سعودى "رجع تلفوننا ياخامينى" يسخر من السرقة الإيرانية هاشتاج سعودى "رجع تلفوننا ياخامينى" يسخر من السرقة الإيرانية
دشن مدونون سعوديون على موقع التدوينات القصيرة تويتر هاشتاج باسم "حملة رجع تلفوننا ياخامينى"، للسخرية من إيرانى سرق هاتفا من السفارة فى طهران بعد اقتحامها يوم السبت الماضى، وتصدر الهاشتاج التريند المصرى واحتل مرتبة متقدمة فى قائمة الأكثر تداولا اليوم الاثنين.

وتوالت التعليقات الساخرة من الإيرانيين وصفينهما "بحرامية تليفونات"، وغرد أحد المدونين قائلا: "إيراني ينسى غضبه ويخرج فرحا بـ "هاتف مسروق" من داخل السفارة السعودية في طهران ده اللى قدرتوا عليه".

وقد اعتدى متظاهرون إيرانيون على مقرى السفارة السعودية فى طهران والقنصلية فى مشهد السبت الماضى اعتراضا على إعلان الداخلية السعودية إعدام نمر النمر ضمن قائمة تضم 47 إرهابيا.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016


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