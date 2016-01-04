إحالة موظف قتل نجله بسبب سرقته 1300 جنيه للجنايات

أحالت نيابة حوادث جنوب الجيزة، برئاسة المستشار أحمد ناجى رئيس النيابة، "موظف" قتل نجله الطفل البالغ من العمر 14 عاما، لاتهامه بالضرب المفضى إلى الموت لمحكمة الجنايات.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة الطفل، أن الطفل يعانى من كدمات وسحجات فى مناطق متفرقة من الجسد وكسور وجروح، وأنه يبلغ من العمر 14 سنة، واعترف المتهم- والد الطفل - فى تحقيقات النيابة أنه تعدى بالضرب على نجله بواسطة عصا خشبية لتأديبه بعدما سرق منه مبلغ 1300 جنيه، وأنه لم يكن يقصد بأى حال من الأحول قتله.

وكان موظف ببولاق الدكرور قد عذب نجله البالغ من العمر 14 سنة حتى الموت، حيث اعتدى عليه بالضرب حتى فارق الحياة، وكشفت التحريات أن المتهم كان يقوم بتأديب نجله بضربه بسبب سرقته مبلغ مالى منه، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.