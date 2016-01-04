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حبس أمين شرطة بمرور البساتين لتقاضيه رشوة

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حبس أمين شرطة بمرور البساتين لتقاضيه رشوة حبس أمين شرطة بمرور البساتين لتقاضيه رشوة
أمر زياد أشرف وكيل نيابة البساتين بحبس أمين شرطة بوحدة مرور البساتين لاستخراجه رخص القيادة للمترددين على الوحدة مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

كانت معلومات قد وردت إلى العقيد محمد الشرقاوى رئيس مباحث مرور القاهرة مفادها قيام أحمد فوزى "أمين شرطة" بوحدة مرور البساتين باستخراج رخص القيادة للمواطنين مقابل الحصول منهم على مبالغ مالية، بإجراء التحريات برئاسة المقدم محمد الشاعر بمباحث مرور القاهرة، تم التأكد من صحة المعلومات.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه أثناء تواجده مع أحد الأشخاص يدعى ربيع حمادة أحمد، وبمناقشته اعترف بالاتفاق مع أمين الشرطة المذكور فى استخراج رخصة قيادة له مقابل مبلغ 1000جنيه، وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على المبلغ، واعترف بتقاضيه ثمن مساعدته فى استخراج رخصة القيادة.

وبمواجهته النيابة العامة للمتهم بالمضبوطات أنكر الواقعة تماما.

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مصر 365