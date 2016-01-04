النيابة تحيل المتهم بقتل صحفى العمرانية وسرقته لمحكمة الجنايات

أحالت نيابة حوادث جنوب الجيزة، برئاسة المستشار حسام نصار مدير النيابة، "محمد.ح" 37 سنة إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل المجنى عليه الصحفى "تامر.م.ب" وسرقة شقته بمنطقة العمرانية.

وكان المتهم قد اعترف فى تحقيقات النيابة بالاتهامات الموجهة إليه، حيث قال "أنا عايش فى منطقة العمرانية وبشتغل نجار باب وشباك ومتجوز، وقبل الجريمة بيومين كنت راكب المترو وراجع من حدائق القبة بعد ما خلصت شغل هناك، وأثناء وجودى بمحطة مترو ساقية مكى كان المجنى عليه "تامر.م.ب" راكب المترو واتعرفت عليه".

وأضاف المتهم "المجنى عليه لما عرف إنى شغال نجار طلب منى إنى أظبط له بعض الحاجات فى شقته اللى فى العمرانية، فوافقت ورحت معاه، وبعدين سهرت معاه شوية وسبته وتانى يوم رحت مرة تانية للمجنى عليه بشقته، وبعد ما سهرنا حصلت بيننا مشادة كلامية عشان كنت عايز منه فلوس، واتخانقت معاه فضربته بسكين 3 طعنات واحدة منها فى رقبته وسرقت جهاز لاب توب وكاميرا وشاشة تليفزيون وهربت لحد ما اتقبض عليا".

كان قسم شرطة العمرانية قد تلقى بلاغا يفيد بالعثور على جثة صحفى يعمل بدار نشر وعدة مواقع فنية داخل شقته، وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة تبين للواء خالد شلبى نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المجنى عليه مصابا بجرح ذبحى برقبته وطعنتين بجسده فارق على إثرها الحياة.