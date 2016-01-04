نيابة بولاق الدكرور تأمر بضبط ضابط شرطة لاتهامه بتهريب مخدرات وخطف عاطل

أمرت نيابة بولاق الدكرور، برئاسة المستشار على محجوب رئيس النيابة، بحبس "أيمن.ش" و"إسلام.م"، لاتهامهما بخطف المجنى عليه "حسام عيد أحمد محمد"، 31 سنة عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار "مصطفى.ع" 26 سنة، و"ح.ع" 27 سنة ضابط شرطة بالإسكندرية و"أحمد.ص.م"، لاتهامهم بالتحريض على الخطف والاتجار فى المواد المخدرة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت تحقيقات النيابة أن هناك علاقة شراكة تربط كلاً من المتهم الأول ضابط الشرطة "ح.ع" والمجنى عليه حسام عيد، اتفقا خلالها على تهريب المواد المخدرة لتجار المخدرات بمحافظة البحر الأحمر إلى القاهرة، مستغلين الصفة الوظيفية لضابط الشرطة التى مكنته من المرور من الأكمنة المرورية دون تفتيش، بمقابل مادى قدره 10 آلاف جنيه يتقاضها الضابط من تجار المواد المخدرة بالمحافظة سالفة الذكر، إلا أن خلافات نشبت بين الطرفين دفعت المجنى عليه لسرقة المبالغ المالية حصيلة المواد المخدرة والهرب ما دفع الثانى لإحباط مؤامرة لخطف المجنى عليه حسام.

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