بدء اجتماعات المجلس التنسيقى "المصرى - السعودى" على مستوى الوزراء بالرياض

بدأت اليوم بالرياض اجتماعات المجلس التنسيقى المصرى على مستوى الوزراء، ويرأس الاجتماعات من الجانب المصرى الدكتور سحر نصر وزيرة التعاون الدولى ومن الجانب السعودى الدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة فى مجلس الوزراء السعودى.

كانت الاجتماعات التحضرية على مستوى كبار المسئولين ووكلاء الوزارات قد عقدت أمس للتحضير لاجتماع الوزراء اليوم الاثنين، بحيث يلتقى كل وزير نظيره السعودى.. وكان قد وصل أمس وزراء التعاون الدولى والتربية والتعليم والإسكان فيماو صل اليوم وزيرا الثقافة والزراعة.

ويلتقى الوزراء اليوم نظرائهم من الجانب السعودى على أن يكون الاجتماع النهائى غدا الثلاثاء لإقرار ماتم الاتفاق عليه فى كافة المجالات.

وتبحث الاجتماعات مجالات التعاون الثنائى فى الاستثمار والتعليم والثقافة والإعلام والزراعة والطاقة وماتم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات السابقة فى إطار التنسيق القائم بين مصر والمملكة وتوجه القيادتين السياسيتين فى البلدين ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بعد العزيز آل سعود والتى تعكس رغبتهما فى تدعيم أواصر العلاقات الثنائية والانتقال بها إلى مستوى أعلى، حيث تم إطلاق اللجنة التنسيقية فى حضورهما خلال القمة الرابعة للاجتماع العربى اللاتينى فى إطار الجامعة العربية الذى عقد فى الرياض نوفمبر الماضى.

وكان الاجتماع الثانى للمجلس التنسيقى "المصرى - السعودى" قد عقد بالقاهرة الشهر الماضى برئاسة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وولى ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وتعقد الاجتماعات دوريا فى القاهرة والرياض بهدف متابعة فرق العمل للوصول للاتفاقيات المحددة فى المجالات المختلفة لتدعيم وتوطيد العلاقات الثنائية وتطويرها بحيث أنه مع انتهاء لجنة التنسيق من أعمالها تكون هناك مجموعة من الاتفاقات جاهزة للتوقيع عليها بحضور القيادتين فى البلدين الشقيقتين.

- خلال اجتماعات المجلس المصرى السعودى.. وزير الإسكان يعرض مشروعات كبرى على المستثمرين السعوديين.. مدبولى: مشروع بمساحة ألف فدان والمرحلة الأولى للمدينة الطبية بالعاصمة الإدارية.. و19مشروعا فى 8مدن جديدة

>

- وزير الزراعة يغادر القاهرة متوجهاً إلى الرياض للمشاركة فى الاجتماع التنسيقى

>

- اليوم.. بدء الاجتماعات التحضيرية للمجلس التنسيقى السعودى – المصرى بالرياض

>

>