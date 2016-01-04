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الأوقاف: تهنئة الأقباط بالعيد تهنئة للبشرية بميلاد النبيين محمد وعيسى

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الأوقاف: تهنئة الأقباط بالعيد تهنئة للبشرية بميلاد النبيين محمد وعيسى الأوقاف: تهنئة الأقباط بالعيد تهنئة للبشرية بميلاد النبيين محمد وعيسى
أكد بيان رسمى، لوزارة الأوقاف، أن التهنئة التى قدمها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، للبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والإخوة الأقباط بعيد الميلاد، هى بمثابة تهنئة للبشرية جمعاء بذكرى ميلاد الرسولين الأخوين محمد وعيسى عليهما السلام.
>اليوم السابع -1 -2016

جاء ذلك خلال تقديم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والوفد المرافق له التهنئة للبابا تواضروس بأعياد الميلاد، وضم الوفد وزير الأوقاف، و الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، ووزير الأوقاف الأسبق الدكتور محمود حمدى زقزوق، ووكيل الأزهر الدكتور عباس شومان، وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية الدكتور محى الدين عفيفى، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية الدكتور محمد أبو زيد الأمير والقائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر الدكتور إبراهيم الهدهد.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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