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البورصة المصرية تخسر 4.4 مليار جنيه متأثرة بهبوط الأسواق الآسيوية

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البورصة المصرية تخسر 4.4 مليار جنيه متأثرة بهبوط الأسواق الآسيوية البورصة المصرية تخسر 4.4 مليار جنيه متأثرة بهبوط الأسواق الآسيوية

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية حادة فى ختام تعاملات اليوم /الإثنين/ مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية، وسط التراجعات التى تشهدها أسواق المال الأسيوية والأوروبية على خليفة ظهور بيانات سلبية عن تراجع مؤشر قطاع التصنيع الصيني خلال ديسمبر الماضي.

وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.4 مليار جنيه لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 427.8 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 619 مليون جنيه.

وهبط مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30″ بنحو 1.5% ليبلغ مستوى 6982 نقطة، كما تراجع مؤشر”إيجي اكس 70″ للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 1.88 % ليبلغ مستوى 376 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر /إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا والذى فقد نحو 64ر1 في المائة من قيمته ليبلغ مستوى 22ر783 نقطة.

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