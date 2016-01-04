بدء المرحلة الثالثة من الصيانة وتجهيز قاعات للسيمنار بجامعة كفر الشيخ

اجتمع الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ بلجنة الإنشاءات الجامعية، وخلال الاجتماع أعلن القمرى عن البدء فى تنفيذ المرحلة الثالثة من الصيانة بمبانى الجامعة القديمة، وذلك بقسم المبيدات والاقتصاد بكلية الزراعة.

وأكد القمرى سرعة استلام معامل كلية الطب البيطرى وتعلية دور بمبنى التشريح ودورين بالاقسام العملية للاستفادة منهم فى العملية التعليمية لحين الانتهاء من باقى الاعمال الانشائية بالكلية.

ونبه رئيس الجامعة إلى ضرورة إنشاء وتجهيز قاعات السيمنار بكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى، كما اعطى تعليماته بضرورة الاهتمام بتجهيز معامل كلية الصيدلة لخدمة جميع طلاب الكلية، وذلك تماشيا مع سياسة الجامعة بضرورة توفير البيئة التعليمية المناسبة لطلاب الكليات العملية والطبية.