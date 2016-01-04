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بالصور.. محافظ السويس ومدير الأمن يتفقدان إدارتى الحماية المدنية والمرافق

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بالصور.. محافظ السويس ومدير الأمن يتفقدان إدارتى الحماية المدنية والمرافق بالصور.. محافظ السويس ومدير الأمن يتفقدان إدارتى الحماية المدنية والمرافق
زار اللواء أحمد حلمى الهياتمى محافظ السويس، يرافقه اللواء مجدى عبد العال مدير الأمن، إدارة الحماية المدنية بحى السويس، لتفقد سير العمل داخل الإدارة والتأكيد على سرعة تقديم الخدمات للمواطنين والاستجابة السريعة لأى بلاغات ترد منهم.

وشهد المحافظ ومدير الأمن بياناً عن وجود قنبلة أو جسم غريب فى مكان ما لتوضيح دور الحماية المدنية من التخلص من هذا الجسم لحماية المواطنين والترتيبات والإجراءات الأمنية التى تتم .

وقرر المحافظ صرف خمسة آلاف جنيه لأفراد الحماية المدنية المشاركين فى البيان تشجيعاً لهم .

كما تفقد الهياتمى ومرافقوه إدارة المرافق بمنطقة النبى موسى، بحى السويس.

حضر البيان اللواء عاطف عبد العزيز مدير إدارة الحماية المدنية والدفاع المدنى والرائد أحمد والى والرائد أيمن شلتوت وعدد من ضباط الإدارة ومنير كامل مدير عام المتابعة.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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