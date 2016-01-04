لجنة شباب الوفد بالفيوم تكلف وفودا لزيارة الكنائس ليلة عيد الميلاد

كلف إبراهيم عبد الباقى، رئيس لجنة شباب الوفد بمحافظة الفيوم، رؤساء لجان الوفد ببندر ومراكز الفيوم بتشكيل وفد من شباب حزب الوفد بكل مركز لزيارة الكنائس بكل مراكز محافظة الفيوم لتقديم التهنئة للأقباط فى ليلة عيد الميلاد المجيد، وذلك مساء الأربعاء القادم والموافق 6 يناير 2016.

كما كلف عبد الباقى، هيئة مكتب شباب حزب الوفد بمحافظة الفيوم بتشكيل وفد برئاسة كل من إبراهيم عبد الباقى رئيس لجنة شباب الحزب بمحافظة الفيوم، ومينا محسن رئيس لجنة شباب الحزب ببندر الفيوم ونائب رئيس لجنة الشباب بمحافظة الفيوم، لزيارة دير الأنبا إبرآم بقرية العزب بالفيوم، صباح يوم عيد الميلاد لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا إبرآم أسقف الفيوم، ونيافة الأنبا إسحق الأسقف العام لكنائس الفيوم.